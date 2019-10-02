2019-10-02T09:55:40+03:00
Происшествия

По факту смертельной аварии под Переславлем проводится проверка

Авария произошла на 119 км автодороги «Холмогоры»
Полина ЗАЙЦЕВА
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На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и медики.На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и медики.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Вечером 1 октября на 119 километре автодороги «Холмогоры» в Переславском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Авария случилась в 18 часов 40 минут рядом с селом Новое.

- По предварительной информации, 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», совершил наезд на 57-летнего пешехода, переходящего проезжую часть, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области

В результате происшествия пешеход был с госпитализирован с травмами. Однако позже скончался в больнице. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и медики. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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