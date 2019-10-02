Мэр Ярославля хочет установить подсветку Заволжского моста к юбилею города

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-02T09:40:21+03:00

Проект планируется осуществить в 2020 году, к 1010-летнему юбилею Ярославля. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Владимир Волков отметил, что путепровод будет не просто функциональным объектом, а речными воротами Ярославля

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На Заволжском мосту в Ярославле могут установить круглогодичную подсветку. Об этом на встрече с журналистами рассказал мэр города Владимир Волков. По словам градоначальника, проект планируется осуществить в 2020 году, к 1010-летнему юбилею Ярославля.

- Проект обязательно разработаем, после этого будет определена сумма, – поделился Владимир Волков.

Глава мэрии отметил, что подсветка позволит сделать путепровод не просто функциональным объектом, а настоящими речными воротами города.

ИСТОЧНИК KP.RU