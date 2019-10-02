Рыбинец пришел в магазин, достал нож и начал угрожать знакомой убийством

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-02T09:21:22+03:00

За подобное преступление мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Позже выяснилось, что на преступление его подтолкнула личная неприязнь

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В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, которой знакомый угрожал убийством. Установлено, что находясь в одном из продуктовых магазинов в микрорайоне Северный, 53-летний мужчина достал нож и начал угрожать женщине.

- Пойти на преступление мужчину подтолкнули личные неприязненные отношения и ссора, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». За подобное преступление мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU