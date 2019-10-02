По факту ДТП под Костромой, в котором пострадали люди, проводится проверка

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-02T09:05:32+03:00

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и медики. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла за пять с половиной километров до выезда на автодорогу М8

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Утром 1 октября на пятом километре автодороги М8 на подъезде к Костроме произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, 36-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки «Ленд Ровер», врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-21110».

- В результате аварии с травмами были госпитализированы 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21110», а также 36-летний мужчина и 29-летняя женщина, которые ехали на пассажирских сиденьях, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и медики. По факту случившегося проводится проверка, выясняются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU