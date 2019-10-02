2019-10-02T07:56:04+03:00
Общество

На реконструкцию стадиона «Сатурн» в Рыбинске выделят 119 миллионов рублей

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске планируют масштабную реконструкцию стадиона «Сатурн», который расположен на улице Академика Губкина. На сайте Госзакупок уже появился соответствующий аукцион.

Стоимость контракта составила порядка 119 миллионов рублей. Согласно документам, представленных для аукциона, в ходе реконструкции планируется сделать восточную трибуну, футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, а также благоустроить прилегающую территорию.

Стоит отметить, что подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет сдать проект в ноябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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