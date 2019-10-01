Гол, затмевающий поражение

СЕГОДНЯ 22:11 2019-10-01T22:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Давно известно выражение «Самое красивое в хоккее (или футболе) это счет на табло». Конечно, результат любой игры навсегда остается в официальных данных статистики, не раскрывая при этом то, ради чего на стадионы приходят зрители. Для болельщиков победы своей команды особенно ценна, тогда как любая неудача или проигрыш воспринимается болезненно.

Вот и поражение «Локомотива» в начавшейся выездной серии по Уралу никак не прибавит настроения ярославским поклонникам хоккея. Мало того, что руководство нашего клуба вынуждено было в экстренном порядке расторгнуть контракт с канадским тренером Крейгом Мактавишем из-за слабых результатов команды, так при новом наставнике Александре Ардашеве ничего пока не улучшилось. Вот и в Екатеринбурге против одного из лидеров «Востока» наши парни не смогли набрать очки в копилку команды, проиграв два периода из трех. Но выигранный второй период заслуживает отдельного внимания.

Хоть и красив счет на табло, но для эмоций зрителей, а тем более для специалистов, не менее важна красота игры, когда игрокам удаются хитроумные комбинации или виртуозные проходы. А уж голы-красавцы на особом счету. И этот счет пополнился в матче с «Автомобилистом» потрясающим голом Николая Коваленко. Многие игроки мечтают забить гол, о котором потом будут вспоминать. Как, например, вспоминают шедевр Валерия Харламова в матче серии СССР со сборной ВХА в 1974 году. Харламов тогда виртуозно проскочил меж двух заокеанских профи и в падении послал шайбу над вратарем под перекладину. Нечто подобное и удалось Николаю, который в большинстве на хорошей спортивной наглости пошел в атаку прямо на двух защитников, обыграл обоих, выкатил на вратаря и, уложив его на лед, вкатил шайбу в ворота.

Настоящий хоккейный шедевр, который как бы затмевает горечь поражения. Но одновременно этим демонстрируется класс игроков «Локомотива». Будем надеяться, что победы у команды будут. «Автомобилист» - «Локомотив» -4:1 (2:0,0:1;2:0).

ИСТОЧНИК KP.RU