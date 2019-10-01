На улице Герцена в Рыбинске начали действовать ограничения по парковке
На улице Герцена в Рыбинске с 1 октября начали действовать ограничения по парковке автомобилей. В администрации города уточнили, что данная мера должна увеличить пропускную способность транспортной магистрали.
- Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установлены на отрезке улицы Герцена от Советской площади до улицы Пушкина, - добавили в пресс-службе администрации Рыбинска. - На данном участке дорога имеет ширину 15 метров, по две полосы движения в разных направления.
Теперь автомобилистам придётся искать парковочные места на улицах, примыкающим к Герцена. Среди них улицы Ломоносова, Гоголя, Румянцевской и Бородулина.
ИСТОЧНИК KP.RU