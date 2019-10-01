На улице Герцена в Рыбинске начали действовать ограничения по парковке

СЕГОДНЯ 20:41 2019-10-01T20:41:57+03:00

Теперь автомобилистам придётся искать парковочные места на улицах, примыкающим к Герцена. Фото: Администрация Рыбинска

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На улице Герцена в Рыбинске с 1 октября начали действовать ограничения по парковке автомобилей. В администрации города уточнили, что данная мера должна увеличить пропускную способность транспортной магистрали.

- Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установлены на отрезке улицы Герцена от Советской площади до улицы Пушкина, - добавили в пресс-службе администрации Рыбинска. - На данном участке дорога имеет ширину 15 метров, по две полосы движения в разных направления.

Теперь автомобилистам придётся искать парковочные места на улицах, примыкающим к Герцена. Среди них улицы Ломоносова, Гоголя, Румянцевской и Бородулина.

ИСТОЧНИК KP.RU