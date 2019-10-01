В Ярославской области разработаны туристические туры для пожилых людей

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-01T19:19:22+03:00

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В Ярославской области разработаны специальные туристические маршруты для людей серебряного возраста. Туры были подготовлены ко дню пожилого человека. Пенсионерам предлагают посетить экскурсии-прогулки, тематические программы и гастрономические туры.

- В Тутаеве эту группу туристов приглашают на программу «Жил-был купец», в Некоузском районе подготовлена экскурсия «По местам дворянских усадеб», в Мышкине предлагают тур «Маленький город в Великой войне», - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области. - В Большесельском районе для гостей организуют гастрономическую программу «Юхотское лакомство».

Кроме того, в селе Воронино пожилым путешественникам предлагают познакомиться с усадьбой дворян Леонтьевых, а в Гаврилов-Яме гости смогут посетить новый маршрут «Путь к успеху». В ходе экскурсии туристам расскажут о крепостном крестьянине Алексее Локалове.

ИСТОЧНИК KP.RU