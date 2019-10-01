2019-10-01T18:23:37+03:00
Общество

Найдены нарушения в работе мэрии Ярославля при обеспечении уличного освещения

По результатам проверки были выявлены нарушения
Полина ЗАЙЦЕВА
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Непринятие мер по заключению муниципального контракта по обеспечению наружного освещения в городе может повлечь существенные нарушения прав граждан.Непринятие мер по заключению муниципального контракта по обеспечению наружного освещения в городе может повлечь существенные нарушения прав граждан.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники прокуратуры провели проверку работы мэрии города при обеспечении наружного освещения. Установлено, что срок действующего контракта с подрядной организацией истек 30 сентября 2019 года. Срок проведения аукциона по заключению нового контракта должен составлять не менее 30 дней.

- Непринятие мер по заключению муниципального контракта по обеспечению наружного освещения в городе может повлечь существенные нарушения прав граждан, нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории города Ярославля в вечернее и ночное время, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проведённой проверки прокурор Ярославля объявил исполняющему обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии города предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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