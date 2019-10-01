В Ярославле осудили таксиста, который украл автомобильный прицеп

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-01T17:24:17+03:00

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В Ярославле осудили 38-летнего местного жителя, который украл автомобильный прицеп. Мужчина работал таксистом и в апреле 2019 года увидел в Дзержинском районе города прицеп, длительное время стоявший в одном и том же месте.

- Он прицепил его веревкой к своему автомобилю и отогнал к дому по месту своего жительства, намереваясь в дальнейшем продать, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Однако реализовать похищенное имущество обвиняемый не успел, поскольку был установлен сотрудниками полиции.

Сумма ущерба составила около 25 рублей. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к году и шести месяцам условного заключения с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU