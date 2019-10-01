Директор угличского «Инмаша» не выплачивал зарплату рабочим и лишился за это имущества
Жадный начальник сэкономил на подчиненных миллион рублей
Бывший начальник находится под подпиской о невыезде, а его имущество арестованоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Угличские следователи завершили дело 51-летнего бывшего директора «Инмаша». Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы подчиненным.
С июня по сентябрь прошлого года руководитель не платил зарплату 23 работникам, сэкономив тем самым миллион рублей.
Сотрудникам это не понравилось, потом это не понравилось прокуратуре и следователям, а теперь и суду – бывшему директору дали подписку о невыезде и наложили арест на его имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU