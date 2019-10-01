В Ярославской области высадили более полумиллиона молодых деревьев

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-01T16:48:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области действует очень хорошая акция «Живи, лес!». Благодаря ей в регионе высадили уже более полумиллиона молодых деревьев, 311 тысяч из которых пришлись на Большесельский район. Зампред Правительства области Роман Колесов даже сообщил, что мы вышли на передовые позиции по уравниванию объемов лесовосстановления и вырубок в стране. Рубим лес и сажаем его обратно!

Больше всего в акции участвуют школьники и волонтеры, и с каждым годом их становится больше. В этом году, например, 900. Причем, в акции может принять участие кто угодно, вам выдадут саженцы и инвентарь прямо на месте.

Так, в Любимском и Переславском районе мероприятия пройдут 4 октября, а в следующий четверг – в Ростовском. В этот же день в Ярославском районе пройдет большой субботник, а в Тутаевском районе акция состоится 18 октября.

За подробностями звоните по номеру +7 (4852) 74-38-38, пусть будет больше деревьев!

ИСТОЧНИК KP.RU