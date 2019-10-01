Поехала на «Бла Бла Каре» и исчезла: в Ярославле вторую неделю ищут пропавшую девушку

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-01T16:20:46+03:00

Связь с Ренатой Салаховой оборвалась, когда она доехала до города

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27-летняя Рената Салахова из Рыбинска пропала в Ярославле 20 сентября. Девушка поехала в областной центр, чтобы навестить больную маму. Добиралась на бла-бла каре и в 15 часов уже приехала к Альтаиру. Вечером, около 22 часов, позвонила маме, чтобы сказать, что с ней все в порядке. С тех пор связь с девушкой оборвалась…

- Ей в Ярославле больше пойти не куда, - взволнованна подруга пропавшей Кристина Лебедева. – Рената ездила в Ярославль часто, два – три раза в месяц…

По словам девушки, Рената никогда не рассказывала о том, есть ли у нее знакомые в городе. Но она хорошо ориентируется в Ярославле.

Девушка была одета в черный спортивный костюм и серебристую жилетку. Рената невысокого роста, около 165см, худощавая, волосы темные. Из особых примет – родинки на лице.

Поиском девушки занимаются правоохранители и друзья. Если вы видели Ренату после 20 сентября или знаете, где она может находиться, пожалуйста, обратитесь по телефонам 02, 102 или 112 в полицию, или по номеру: 89012711055

ИСТОЧНИК KP.RU