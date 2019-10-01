В Рыбинске обновят мемориал «Огонь Славы»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-01T16:16:00+03:00

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В Рыбинске начали готовиться к 75-летию Победы. Подготовка началась с приведения в порядок мемориала «Огонь Славы». Средства на это выделили из областного бюджета. Стоимость работ составит около 2 миллионов 200 тысяч рублей.

– Конкурс на проведение работ выиграла рыбинская компания ООО «Азимут Плюс», – поделился директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Подрядчик демонтирует гранитные плиты, отобьет разрушенный бетон и заново облицует лестничные марши и центральную площадку.

Завершится благоустройство мемориала 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU