В Рыбинске обновят мемориал «Огонь Славы»
Его приведут в порядок к 75-летию Победы
Стоимость работ составит около 2 миллионов 200 тысяч рублейФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске начали готовиться к 75-летию Победы. Подготовка началась с приведения в порядок мемориала «Огонь Славы». Средства на это выделили из областного бюджета. Стоимость работ составит около 2 миллионов 200 тысяч рублей.
– Конкурс на проведение работ выиграла рыбинская компания ООО «Азимут Плюс», – поделился директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.
Подрядчик демонтирует гранитные плиты, отобьет разрушенный бетон и заново облицует лестничные марши и центральную площадку.
Завершится благоустройство мемориала 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU