Энергетики подсчитали убытки и пришли в ужас: музеи, торговые центры и спорткомплексы воруют электричество на миллионы

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-01T15:39:14+03:00

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Кто бы мог подумать, что воруют даже музеи! Ярославские энергетики назвали впечатляющие цифры. По их данным, только за восемь месяцев в регионе было украдено электроэнергии на 45 миллионов рублей! Причем, мошенники не стесняются ничего.

Так, во время проверок в торговых центрах, спорткомплексах, на предприятиях и в музеях специалисты обнаруживают взломанные счетчики. Кто-то просто их «скручивает», кто-то вживляет стороннее оборудование в приборы учета, чтобы сэкономить миллионы рублей.

Например, в одной из гостиниц Мышкина смухлевали почти на одиннадцать миллионов рублей. Всего за год специалисты выявили 424 подобных случая – было потреблено 13,146 млн кВт*ч электроэнергии.

В разных случаях нарушителей ждут административная и даже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU