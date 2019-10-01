2019-10-01T14:20:42+03:00
Общество

Владимир Волков ищет себе зама по ЖКХ среди ярославских специалистов

Мэр не намерен сотрудничать с иногородними чиновниками
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле стартовал отопительный сезон, и отвечать за него должен заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Однако с февраля 2019 года эта вакансия свободна.

Мэр города Владимир Волков рассказал журналистам, что уже около десяти дней идет конкурс, на который будущие кандидаты присылают свои заявки.

– К сожалению, от Ярославля и Ярославской области ни одного человека пока нет, поэтому я прошу представителей СМИ распространить эту информацию. Мы ждем профессионалов, и я надеюсь, что человек, который будет заниматься системой ЖКХ, будет из Ярославля, – рассказал градоначальник.

Волков объяснил это тем, что для такого специалиста город понятнее, потому что он родной.

– Он здесь родился, вырос, и знает все вдоль и поперек, – отметил мэр. – Конечно, в первую очередь это должен быть профессионал с опытом. Система очень непростая. Это работа с населением и их проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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