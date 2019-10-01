2019-10-01T13:43:04+03:00
Общество

Мэр Ярославля не может повлиять на маршрутчиков и их тарифы

Коммерческие перевозчики поднимают цену вслед за муниципальным транспортом
Екатерина РЯБЦЕВА
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1 октября в Ярославле вслед за проездом в муниципальном транспорте увеличились тарифы на маршрутки.

Мэр города Владимир Волков прокомментировал ситуацию и рассказал, что у пассажирских автотранспортных предприятий есть экономическая обоснованность для повешения цен на билет – подорожание топлива и поднятие зарплаты сотрудников. А вот на коммерческих перевозчиков власти повлиять не в силах.

– Однако если они назначат плату в 40 или 50 рублей, то к ним просто никто не сядет, – считает градоначальник.

Горожане отмечают, что сегодня они платили в маршрутках по-разному: 27 или 28 рублей.

В среднем коммерческие перевозчики хотят поднять цену до 28 или 30 рублей, и планируют сделать это в течение октября.

Некоторые «частники» и вовсе не спешат менять тариф и ждут, что заработают на увеличении пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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