Мэр Ярославля не может повлиять на маршрутчиков и их тарифы
1 октября в Ярославле вслед за проездом в муниципальном транспорте увеличились тарифы на маршрутки.
Мэр города Владимир Волков прокомментировал ситуацию и рассказал, что у пассажирских автотранспортных предприятий есть экономическая обоснованность для повешения цен на билет – подорожание топлива и поднятие зарплаты сотрудников. А вот на коммерческих перевозчиков власти повлиять не в силах.
– Однако если они назначат плату в 40 или 50 рублей, то к ним просто никто не сядет, – считает градоначальник.
Горожане отмечают, что сегодня они платили в маршрутках по-разному: 27 или 28 рублей.
В среднем коммерческие перевозчики хотят поднять цену до 28 или 30 рублей, и планируют сделать это в течение октября.
Некоторые «частники» и вовсе не спешат менять тариф и ждут, что заработают на увеличении пассажиропотока.
ИСТОЧНИК KP.RU