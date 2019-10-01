Рыбинец лишился 200 тысяч рублей из-за банковских мошенников

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-01T09:18:19+03:00

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В рыбинскую полицию обратился 34-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что кто-то украл у него деньги.

Оказалось, что рыбинцу позвонил якобы сотрудник банка. Он предложил ему открыть новую карту с услугой «Кэшбэк». Для этого нужно было назвать данные уже имеющегося счета.

Владелец карты не стал звонить в банк, выполнил все указания лжесотрудника и лишился 200 тысяч рублей.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU