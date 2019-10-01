Ярославец выпивал с пенсионеркой, а потом обжег ее кипятком

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-01T09:12:08+03:00

Женщину доставили в больницу с ожогами тела и лица

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В дежурную часть полиции позвонили из больницы и рассказали, что к ним поступила 63-летняя женщина с ожогами тела и лица.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и начали свое расследование.

Они выяснили, что пострадавшая выпивала с 47-летним местным жителем, а потом у них случился конфликт. Мужчина не смог справиться с эмоциями и облил пенсионерку кипятком.

– В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ предусмотрено наказание лишение свободы на срок до 3 лет, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU