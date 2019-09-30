2019-09-30T22:16:02+03:00
Общество

В Ярославском регионе потеплеет до 12 градусов

Но дожди не прекратятся
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области в ближайшие дни значительно потеплеет. На смену холодному придет южный ветер – 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет 7-12 градусов, а днем ртуть в термометре поднимется аж до 16 градусов.

В целом будет облачно, и днем может пойти небольшой теплый дождь.

Тумана не ожидается, поэтому метеорологическая видимость не ухудшится.

Такая погода продержится до пятницы, а потом снова похолодает.

Доставайте осенние плащи, береты и зонты и наслаждайтесь глубокой красивой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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