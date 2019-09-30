В Ярославском регионе потеплеет до 12 градусов
Но дожди не прекратятся
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В Ярославской области в ближайшие дни значительно потеплеет. На смену холодному придет южный ветер – 7-12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет 7-12 градусов, а днем ртуть в термометре поднимется аж до 16 градусов.
В целом будет облачно, и днем может пойти небольшой теплый дождь.
Тумана не ожидается, поэтому метеорологическая видимость не ухудшится.
Такая погода продержится до пятницы, а потом снова похолодает.
Доставайте осенние плащи, береты и зонты и наслаждайтесь глубокой красивой осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU