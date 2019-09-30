2019-09-30T20:23:45+03:00
Общество

В Рыбинске начались ремонтные работы на дамбе-шлюз

Из федерального бюджета на это выделили 16 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Рабочие уже отфрезеровали покрытие по длине участкаРабочие уже отфрезеровали покрытие по длине участкаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске начали ремонтировать дорогу на дамбе-шлюз. Всего запланировано сделать 830 метров от въездной арки до конца гидротехнического сооружения. На этом участке заменят асфальт и укрепят обочины, а также установят металлический отбойник вдоль железнодорожного переезда от перекрестка с улицей 50 лет Октября до дамбы-шлюз.

Рабочие уже отфрезеровали покрытие по длине участка. Там осталось только выбрать межрельсовое расстояние. После этого дорожники начнут асфальтирование. Асфальт будет состоять из одного слоя, чтобы не нарушать весовую нагрузку на гидротехническое сооружение.

– Для проведения работ по асфальтированию на два дня будет перекрыто движения через дамбу-шлюз. Эти работы планируется провести в выходные дни – 12 и 13 октября, – поделился директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.

Работы будут идти в круглосуточном режиме, а выполнят их две бригады. На ремонт из федерального бюджета выделено 16 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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