Под Ярославлем из-за ремонта М8 пришлось строить временный надземный переход

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-30T18:12:48+03:00

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Под Ярославлем на трассе М8 началось строительство временного пешеходного перехода. Строительство временного перехода стало необходимо после того, как участок трассы в районе Карабахи начали ремонтировать. - Автомобилисты стали пользоваться объездной дорогой, но она значительно - на восемь километров - удлиняет маршрут, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Для пешеходов это слишком много. Возник риск, что люди будут перебегать скоростную магистраль. На данный момент ведутся работы по монтажу пролетных строений надземного перехода, погружаются опоры. Подрядчик обещает сдать объект не позднее 15 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU