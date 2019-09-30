Бомж признался, зачем лишил девочку инвалидной коляски

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-30T17:05:04+03:00

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В Рыбинске нашли инвалидную коляску девочки, которую кто-то украл прямо из подъезда. Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе на улице Гоголя. Мама особенного ребенка обратилась к общественности, и это сработало.

- Похищенную коляску заметила жительница Рыбинска и сообщила о ее местонахождении владельцу, - рассказали о происшествии в полиции.

Кроме того, полицейские нашли похитителя. Им оказался 43-летний бездомный с судимостью за плечами. Он признался, что украл коляску, чтобы отвезти на ней металлолом. А потом попросту бросил ее.

Возможно, в скором времени у мужчины появится «место жительства», обнесенное высоким забором. Ущерб оценили в 50 тысяч, а уголовное дело возбудили по статье «Кража». Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU