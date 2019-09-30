Шел на желтый: в Ярославле на Фрунзе легковушка сбила парня
В воскресенье, 29 сентября, в 00.20 на проспекте Фрунзе таксист на «Фольксваген Поло» сбил пешехода, который переходил дорогу на желтый сигнал светофора.
33-летний молодой человек не заметил приближающуюся легковушку и уверенно вышел на проезжую часть. Таксист, видимо, тоже отвлекся на что-то и даже не сбавил скорость. С места ДТП он не уехал.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Пострадавшего забрали на скорой с серьезными травмами. Сейчас он находится в больнице.
Сбили пешехода на Фрунзе.Автор: Безопасный регион
ИСТОЧНИК KP.RU