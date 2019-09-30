2019-09-30T16:03:43+03:00
Происшествия

Шел на желтый: в Ярославле на Фрунзе легковушка сбила парня

Он не заметил приближающееся такси
Екатерина РЯБЦЕВА
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33-летний молодой человек не заметил приближающуюся легковушку и уверенно вышел на проезжую часть33-летний молодой человек не заметил приближающуюся легковушку и уверенно вышел на проезжую частьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 29 сентября, в 00.20 на проспекте Фрунзе таксист на «Фольксваген Поло» сбил пешехода, который переходил дорогу на желтый сигнал светофора.

33-летний молодой человек не заметил приближающуюся легковушку и уверенно вышел на проезжую часть. Таксист, видимо, тоже отвлекся на что-то и даже не сбавил скорость. С места ДТП он не уехал.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пострадавшего забрали на скорой с серьезными травмами. Сейчас он находится в больнице.

Сбили пешехода на Фрунзе.Автор: Безопасный регион

ИСТОЧНИК KP.RU

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