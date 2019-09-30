2019-09-30T15:41:03+03:00
Общество

День пожилого человека в Ярославле: музеи для пенсионеров – бесплатные

1 октября государственные музеи Ярославля приглашают ярославцев старшего поколения на дни открытых дверей
Роман РЫЖИКОВ
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Ярославский музей-заповедник 1 октября в 12.00 организует интеллектуальную и экскурсионную программу для посетителей клуба «золотого возраста»Ярославский музей-заповедник 1 октября в 12.00 организует интеллектуальную и экскурсионную программу для посетителей клуба «золотого возраста»Фото: Правительство Ярославской области
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Уже завтра, 1 октября, во всем мире День пожилого человека. По этому поводу государственные музеи Ярославской области приглашают людей старшего поколения на дни открытых дверей. Жители региона пенсионного возраста смогут посетить выставки и экспозиции в Ярославском, Переславском, Рыбинском историко-архитектурных музеях-заповедниках, Угличском историко-архитектурном и художественном музее и Ярославском художественном музее. Кроме того, с 1 по 5 октября для них будут открыты территория и экспозиция литературно-мемориального музея-заповедника им. Н. А. Некрасова «Карабиха».

ИСТОЧНИК KP.RU

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