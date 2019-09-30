2019-09-30T15:20:20+03:00
Общество

Жители Рыбинска могут позвонить «горячую линию» и рассказать о зарплате в конвертах

Или о неофициальном трудоустройстве
Екатерина РЯБЦЕВА
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Звонки принимаются круглосуточноЗвонки принимаются круглосуточноФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжает работать «горячая линия», на которой обсуждают вопросы неформальной занятости населения.

Горожане могут позвонить и рассказать, что работали без оформления и получали зарплату в конвертах.

– Официальное трудоустройство является гарантом социальной защищенности работника. В то время как иная форма отношений между работодателем и работником в виде «конвертной» схемы, представляет серьезную угрозу для последнего в ситуации наступления различных страховых случаев, – рассказали в отделе по профилактике правонарушений.

Если вам есть что рассказать, позвоните на «горячую линию» по телефонам 290-111 (круглосуточно) и 290-081 (с 08:00 до 17:00). По факту ваших отзывов будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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