За выходные в Ярославле 38 водителей сели за руль пьяными

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-30T14:52:39+03:00

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В Ярославле за выходные сотрудники ГИБДД остановили 38 водителей, которые были пьяны, но сели за руль. Теперь безответственные водители заплатят административный штраф в 30 тысяч рублей и лишатся водительского удостоверения на 1,5–2 года. Если они еще раз нарушат закон, то попадут под уголовную ответственность.

Еще гаишники зарегистрировали 6 аварий, в результате которых пострадали 13 человек.

В воскресенье, 29 сентября, около 18 часов на Ленинградском проспекте недалеко от дома 35а «Рено Сандеро» столкнулся с «Хендай Солярис». После этого корейская иномарка выехала на встречку и опрокинулась. Два пассажира, один из которых ребенок, получили травмы и будут лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU