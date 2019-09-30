2019-09-30T14:37:44+03:00
Происшествия

Двое ярославцев что-то не поделили на Свободе, один из них в больнице

Второй может лишиться свободы на восемь лет
Екатерина РЯБЦЕВА
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Оперативники нашли второго участника конфликтаОперативники нашли второго участника конфликтаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле на улице Свободы между двумя мужчинами возник конфликт. Сначала они пытались решить его на словах, оскорбляя друг друга, а потом один из них ударил своего оппонента несколько раз и убежал.

36-летний мужчина попал в больницу с травмами.

Следователи возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого. 27-летний молодой человек во всем сознался и дал признательные показания.

– Теперь по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» он может сесть за решетку на срок до восьми лет, – пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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