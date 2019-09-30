Ярославец тростью убил отца, который хотел выпить еще водки

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-30T14:05:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд отправил за решетку ярославца, который убил отца-инвалида его же тростью. Трагедия произошла на следующий день после Дня Победы.

46-летний мужчина жил вместе со своим 71-летним отцом-инвалидом, прикованным к кровати. Они часто вместе выпивали. Да так, что сын угодил на учет к наркологу с синдромом зависимости от алкоголя средней стадии…

В День Победы пожилой мужчина предложил сыну выпить вместе водки. На следующий день отец захотел выпить еще, но услышал отказ. Тогда он решил, что пойдет за выпивкой сам, чего бы это ему не стоило. А стоило ему это жизни – сын схватил трость и избил ей пенсионера до смерти.

Мужчине дали четыре с половиной года колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU