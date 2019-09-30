Мэр Ярославля попросил жаловаться на холодные батареи, и теперь ему проще удалиться из соцсетей

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-30T13:28:42+03:00

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На своей странице в Вконтакте мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что отопление жилого фонда подключено на 99,8%. После этого на градоначальника обрушился град гневных комментариев от замерзающих жителей. За мэра отдуваются главы территориальных администраций.

- Остались моменты, связанные с регулировкой внутридомовых инженерных систем. За три дня отработано более 350 жалоб. У кого остаются проблемы, пишем под постом или звоним в ЕДДС. Каждый звонок и сообщение будет на контроле. – написал мэр.

И люди откликнулись. На данный момент запись набрала более трех тысяч просмотров и больше трехсот комментариев

ИСТОЧНИК KP.RU