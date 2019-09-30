2019-09-30T12:34:35+03:00
Звезды

Сергей Лазарев рассказал о страшно-преданном фанате из Ярославля. Им оказался взрослый мужчина

Певец обратился к фанатичному поклоннику в эфире федерального телевидения
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Сергей Лазарев/instagram.comФото: Сергей Лазарев/instagram.com
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Любимец публики Сергей Лазарев рассказал о ярославце, который стал для певца настоящей проблемой. Фанатичный поклонник творчества артиста так сильно любил своего кумира, что не пропускал ни одного концерта в Ярославле, заваливал Лазарева сообщениями в соцсети, покупал билеты в ложу и очень громко кричал. На вид ему около 35 лет.

- Он меня предупреждал, писал мне в Instagram и на концерте горлопанил песни, - рассказал Сергей Лере Кудрявцевой, став гостем ее программы на НТВ.

Поначалу певец думал, что это стёб, но потом понял, что все гораздо серьезнее. По словам артиста, на последний концерт мужчина пришел с друзьями. В момент, когда Лазарев исполнял трогательную песню, мужчины встретили ее бурными криками. Пришлось просить охрану проводить слишком активных гостей из зала.

- Уважаемый господин, который вечно шумит на моих концертах в Ярославле, давайте в следующий раз, если придете, будьте потише. – обратился Лазарев к своему поклоннику/

ИСТОЧНИК KP.RU

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