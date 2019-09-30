Под Ярославлем поезд насмерть сбил 20-летнюю девушку
Она не обращала внимания на сигналы машиниста и не сходила с путей
Девушка шла по железнодорожным путям и не пыталась уйти от столкновенияФото: Роман РЫЖИКОВ
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Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 29 сентября, ранним утром, около 5:50, в районе железнодорожной станции Семибратово. 20-летняя местная жительница шла по железнодорожным путям и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Остановить пассажирский поезд не удалось, и он наехал на девушку. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.
По факту смертельного случая на железной дороге транспортные полицейские проводят проверку, выяснятся все обстоятельства произошедшего.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU