В Ярославле горожане смогут подписать открытку любимому учителю

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-30T10:46:25+03:00

Их будут раздавать в торговых центрах, на Кирова и у здания мэрии

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В преддверии Дня учителя в городе пройдет акция «Открытка учителю». В течение двух недель ярославские школьники изготавливали открытки своими руками. В ближайшие дни горожане смогут получить их и подписать любимому учителю – своему, или который учил или учит его детей или внуков.

Раздавать открытки будут в крупных торговых центрах 1 октября. У здания мэрии их можно получить 4 октября с 8 до 10 утра, а на улице Кирова с 16 до 18 часов.

Волонтеры отнесут подписанные открытки в школы или домой, если учитель уже не работает.

Мэр Ярославля Владимир Волков попросил расширить график выдачи открыток, чтобы все желающие смогли поучаствовать в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU