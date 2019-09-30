2019-09-30T10:21:36+03:00
Общество

В Ярославле три дома остались без отопления

А в некоторых квартирах после подключения тепла батареи все еще холодные
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
За выходные 450 горожан пожаловались на холодные батареиЗа выходные 450 горожан пожаловались на холодные батареиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

24 сентября в Ярославле стартовал отопительный сезон. Как и обещали власти города, сначала тепло начало поступать в объекты социальной сферы – садики, школы, спортивные секции. Всего их в Ярославле 419. Подключение выполнили оперативно и без задержек, обеспечив теплом сразу 100% помещений.

А вот в жилом фонде без сбоев не получилось: подключено 99,9 % объектов – 3919 домов. Жители трех домов остались без тепла. Два дома в процессе капитального ремонта, а один запараллелен с СИЗО. На общегородском собрании, которое прошло в понедельник, 30 сентября, власти пообещали, что 1 октября все работы завершатся, и батареи наконец станут теплыми.

Несмотря на оперативность подключения большей части жилых домов, не обошлось и без проблем: в некоторых квартирах тепло не стало. За выходные было обработано 450 жалоб на холодные батареи. Неполадки устраняются по мере возможности.

Если вы все еще спите в кофтах и носках – обращайтесь в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое ярославцев что-то не поделили на Свободе, один из них в больнице
Ярославец тростью убил отца, который хотел выпить еще водки
Мэр Ярославля попросил жаловаться на холодные батареи, и теперь ему проще удалиться из соцсетей
Ярославцев проконсультируют в популярном мессенджере
Сергей Лазарев рассказал о страшно-преданном фанате из Ярославля. Им оказался взрослый мужчина
Под Ярославлем поезд насмерть сбил 20-летнюю девушку
В Ярославле горожане смогут подписать открытку любимому учителю
В Ярославле задержали очередного закладчика со 130 граммами гашиша
В Рыбинском районе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и лось
Первое поражение Александра Ардашева
Волевая победа команды «Михалыча» над молодежью «Спартака»
За утро в разных районах Ярославля сгорело несколько мусорных баков
В Ярославле выявлены водители, повторно севшие за руль в пьяном виде
В Рыбинске 28 сентября состоялось традиционное празднование Дня купца
В Ростове Великом парень угнал автомобиль прямо из-под окон владельца
Пожилая ярославна поверила мошенникам и перевела им почти 100 тысяч
На Московском проспекте в ДТП попал узнаваемый красный «Лансер»
Следственный комитет: один из руководителей «Рыбинского завода приборостроения» под стражей
Ярославна отдала 300 тысяч телефонным мошенникам
На водителя грузовика, по чьей вине погиб пассажир автобуса, завели уголовное дело
Пропавший или пропащий? В Ярославле теряется один и тот же подросток
В Ярославской области встречный грузовик убил пассажира автобуса Москва-Кострома
В центре Рыбинска 28 сентября будет ограничено движение автомобилей
В Ярославле «ювелир» принимал в ремонт драгоценные украшения и исчезал
В Рыбинске сотрудники ФСБ задержали руководителя оборонного завода