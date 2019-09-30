В Ярославле три дома остались без отопления

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-30T10:21:36+03:00

А в некоторых квартирах после подключения тепла батареи все еще холодные

Изменить размер текста: A A

24 сентября в Ярославле стартовал отопительный сезон. Как и обещали власти города, сначала тепло начало поступать в объекты социальной сферы – садики, школы, спортивные секции. Всего их в Ярославле 419. Подключение выполнили оперативно и без задержек, обеспечив теплом сразу 100% помещений.

А вот в жилом фонде без сбоев не получилось: подключено 99,9 % объектов – 3919 домов. Жители трех домов остались без тепла. Два дома в процессе капитального ремонта, а один запараллелен с СИЗО. На общегородском собрании, которое прошло в понедельник, 30 сентября, власти пообещали, что 1 октября все работы завершатся, и батареи наконец станут теплыми.

Несмотря на оперативность подключения большей части жилых домов, не обошлось и без проблем: в некоторых квартирах тепло не стало. За выходные было обработано 450 жалоб на холодные батареи. Неполадки устраняются по мере возможности.

Если вы все еще спите в кофтах и носках – обращайтесь в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU