2019-09-30T09:30:28+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали очередного закладчика со 130 граммами гашиша

Мужчину поймали в Красноперекопском районе города
Полина ЗАЙЦЕВА
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Установлено, что данные наркотические средства предназначались для распространения на территории Ярославля.Установлено, что данные наркотические средства предназначались для распространения на территории Ярославля.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Красноперекопском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, у которого при досмотре были обнаружены 62 подозрительных свертка с растительным веществом.

- Изъятые свертки были направлены на исследование, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Экспертами было установлено, что вещество – это гашиш, массой более 130 граммов. Также известно, что данные наркотические средства предназначались для распространения на территории Ярославля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей, устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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