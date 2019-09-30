В Рыбинском районе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и лось

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-30T08:55:57+03:00

В ликвидации последствий ДТП были задействованы три спасателя и одна единица техники. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В результате ДТП есть пострадавшие

Изменить размер текста: A A

В Рыбинском районе Ярославской области 30 сентября в 23 часа 44 минуты произошло страшное столкновение легкового автомобиля с лосем. Животное выбежало на проезжую часть между деревней Хвощевка и поселком Искра Октября.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС были задействованы три человека и одна единица техники, - добавили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

Кроме того, на место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и медики. В результате лобового столкновения есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU