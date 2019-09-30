2019-09-30T08:55:57+03:00
Происшествия

В Рыбинском районе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и лось

В результате ДТП есть пострадавшие
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ликвидации последствий ДТП были задействованы три спасателя и одна единица техники.В ликвидации последствий ДТП были задействованы три спасателя и одна единица техники.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинском районе Ярославской области 30 сентября в 23 часа 44 минуты произошло страшное столкновение легкового автомобиля с лосем. Животное выбежало на проезжую часть между деревней Хвощевка и поселком Искра Октября.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС были задействованы три человека и одна единица техники, - добавили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

Кроме того, на место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и медики. В результате лобового столкновения есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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