Первое поражение Александра Ардашева

29 Сент. 21:48 2019-09-29T21:48:00+03:00

Хоть игра и закончилась для ярославцев поражением, надо отметить, что хоккеисты на льду выкладывались по полной. Фото: "Хоккейный клуб "Трактор"\vk.com.

Изменить размер текста: A A

Принявший от канадского специалиста Крейга Мактавиша «бразды правления» Александр Ардашев провел с «Локо» первый выездной матч. В Челябинске «бронепоезд» встретился с «Трактором». Хоть игра и закончилась для ярославцев поражением, надо отметить, что хоккеисты на льду выкладывались по полной.

Если судить только по статистическим данным, то наши больше атаковали и больше бросали по воротам. Да и внешне у «Локомотива» было преимущество, хотя бы по острым моментам. В первом периоде, например, самым ярким эпизодом стала атака Павла Красковского с выходом из-за ворот. Но попасть в ворота не получилось.

Зато во втором периоде голы уже были, правда, больше в наши ворота. Причем, интервал между двумя голами в ворота Ильи Коновалова, которому Ардашев вновь доверил пост №1, составил всего полторы минуты. Правда, один гол наши тоже довольно быстро отыграли. Причем, сделали это в большинстве, когда Антон Ландер, получив шайбу почти на лицевой линии вблизи ворот «Трактора», мгновенно развернулся и вколотил ее под перекладину.

Однако нужно обратить внимание на то, что значительная часть завершающих бросков при наших атаках оказалась блокирована защитниками. Шайба не достигала ни вратаря, ни ворот. Иными словами, наши атаки оказывались несколько замедленными и защитные порядки «Трактора» ликвидировали угрозы.

Тем не менее, боевитость действий ярославцев внушает оптимистичный настрой на то, что незавидное положение «Локомотива» в турнирной таблице может быть исправлено в самое ближайшее время. «Трактор» – «Локомотив» – 2:1 (0:0;2:1;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU