Волевая победа команды «Михалыча» над молодежью «Спартака»

29 Сент. 21:19 2019-09-29T21:19:03+03:00

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Перед 15-ым туром чемпионата ФНЛ сложилась ситуация, обеспечивавшая «Шиннику» прямое попадание в зону «стыков», то есть в лидирующую четверку команд. Но для этого нужно было, как говорится, совсем немного – выиграть у молодежного резерва московского «Спартака». В случае победы ярославцы опережали бы одну из команд четверки, которым выпало в этом туре играть между собой.

Перед матчем и команду, и болельщиков поджидал невероятный сюрприз. Алли Ндри приехал поболеть за свой «Шинник», в котором он провел лучшие годы своей карьеры. Он на несколько дней был в Москве с деловым визитом, но узнав, что команда «Михалыча» играет со спартаковцами, специально прибыл на матч. Мало того, что с давним любимцем ярославской торсиды перед матчем могли пообщаться болельщики, так сам Александр Побегалов пригласил Алли в раздевалку на предматчевую установку команды. И, забегая вперед, видимо, эффект был.

Ярославцы начали очень лихо. Уже на третьей минуте Сергей Самодин принял в штрафной гостей дальний навес и скинул мяч на ход Ивану Олейникову, который с острого угла попал в «домик» вратарю и всколыхнул не только сетку ворот, но и счет на табло - 1:0.

Буквально через минуту у наших был не менее выгодный момент почти во вратарской гостей, но мяч как-то ускользнул от Эльдара Низамутдинова. И тут же сработало правило «Не забиваешь ты, забьют тебе». Сильный дальний удар Станислав Антипин парировал, но перед собой. Еще удар и – 1:1.

Еще более досадно стало через пять минут, когда на правой бровке Константин Щербаков не удержал соперника, который убежал к штрафной и разобрался с Антипиным. Вот тут уже Побегалову пришлось восстанавливать боевой настрой команды вновь. Наши прибавили в скорости и внимании, хотя спартаковские технари до конца матча постоянно пытались обыгрывать.

А у ворот гостей стали появляться моменты. Сначала «звякнуло» на 18-й минуте, когда Николай Покидышев головой направил мяч от углового рядом с крестовиной. На 25 минуте трое наших не поделили право удара на гол. Но через пару минут Покидышев после углового и промаха защиты все же забил свой гол – 2:2.

Теперь надо было ловить свой шанс на победу. И наши ребята использовали такой, когда Никита Дроздов вывел в атаку вышедшего на замену Илью Визновича, который ускользнул от опекуна и сделал точный пас в штрафную на набегавшего Тимура Пухова. Удар в противоход вратарю стал победным для Ярославля. «Шинник» - «Спартак-2» - 3:2 (2:2)

ИСТОЧНИК KP.RU