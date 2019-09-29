2019-09-29T18:56:16+03:00
Общество

За утро в разных районах Ярославля сгорело несколько мусорных баков

В ЧП никто не пострадал
Полина ЗАЙЦЕВА
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Возгорания произошли с разницей в два часа.Возгорания произошли с разницей в два часа.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утром 29 сентября в разных районах Ярославля сгорело несколько мусорных контейнеров. Первое сообщение о возгорании бака поступило в девять часов 57 минут утра из Фрунзенского района города. На место ЧП выезжали пять человек личного состава и одна единица техники. - Пожар во дворе дома №42 по улице Ньютона был ликвидирован за несколько минут, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - В 12 часов 16 минут того же дня поступило сообщение об аналогичном возгорании по адресу улица Угличская, дом 34. Для ликвидации возгорания на место были отправлены пять спасателей и одна единица техники. С пламенем пожарные справились также быстро. К счастью, ни в одном происшествии люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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