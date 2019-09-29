2019-09-29T16:39:12+03:00
Общество

В Ярославле выявлены водители, повторно севшие за руль в пьяном виде

Преступников обнаружили на проспекте Октября и улице Блюхера
Полина ЗАЙЦЕВА
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За повторную пьяную езду мужчинам может грозить до двух лет заключения.За повторную пьяную езду мужчинам может грозить до двух лет заключения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Дзержинском районе Ярославля на проспекте Октября сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку «Рено», за рулем которой сидел 41-летний мужчина. Быстро стало понятно, что водитель пьян. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление.

- Аналогичный случай зафиксирован на улице Блюхера, где сотрудниками ГИБДД остановлена автомашина «ВАЗ» под управлением 28-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Ранее он так же был привлечен к административной ответственности за пьяную езду.

На преступников заведены уголовные дела, им может грозить до двух лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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