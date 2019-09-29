В Ярославле выявлены водители, повторно севшие за руль в пьяном виде
В Дзержинском районе Ярославля на проспекте Октября сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку «Рено», за рулем которой сидел 41-летний мужчина. Быстро стало понятно, что водитель пьян. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление.
- Аналогичный случай зафиксирован на улице Блюхера, где сотрудниками ГИБДД остановлена автомашина «ВАЗ» под управлением 28-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Ранее он так же был привлечен к административной ответственности за пьяную езду.
На преступников заведены уголовные дела, им может грозить до двух лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU