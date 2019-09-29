2019-09-29T14:42:46+03:00
Общество

В Рыбинске 28 сентября состоялось традиционное празднование Дня купца

Главной праздничной площадкой мероприятия стала Красная площадь
Полина ЗАЙЦЕВА
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На площади прошла купеческая реконструкция, были организованы «Обжорные ряды» и ярмарка.На площади прошла купеческая реконструкция, были организованы «Обжорные ряды» и ярмарка.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске 28 сентября прошел праздник День купца. Основной площадкой проведения мероприятия стала Красная площадь. На ней прошла купеческая реконструкция, были организованы «Обжорные ряды» и ярмарка изделий местных мастеров, помимо этого на площади действовал «Купеческий балаганчик» с кукольным спектаклем, где малыши могли поучаствовать в игровых программах и конкурсах.

- День купца впервые провели в Рыбинске в начале осени 1999 года, а в 2018 году традицию решили возродить, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Впервые в рамках празднования Дня купца прошел аукцион по продаже рыбы, новшеством стало и приготовление шестиметрового рыбного пирога-великана.

Стоит отметить, что на нижнем ярусе Волжской набережной впервые были организованы гонки на офисных стульях. Шуточные соревнования развернулись у памятника Льву Ошанину. Участие в четырех заездах гонки приняли 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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