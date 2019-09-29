2019-09-29T13:21:15+03:00
Происшествия

В Ростове Великом парень угнал автомобиль прямо из-под окон владельца

Машина была припаркована во дворе одного из домов по улице Декабристов
Полина ЗАЙЦЕВА
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В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ростовского района Ярославской области обратился местный житель, у которого из-под окон неизвестные угнали автомобиль «ВАЗ-2107». Отечественная машина была припаркована во дворе одного из домов по улице Декабристов.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен 23-летний местный житель, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.

По факту преступления заведено уголовное дело, преступнику может грозить до пяти лет заключения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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