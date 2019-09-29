В Ростове Великом парень угнал автомобиль прямо из-под окон владельца
В полицию Ростовского района Ярославской области обратился местный житель, у которого из-под окон неизвестные угнали автомобиль «ВАЗ-2107». Отечественная машина была припаркована во дворе одного из домов по улице Декабристов.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен 23-летний местный житель, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.
По факту преступления заведено уголовное дело, преступнику может грозить до пяти лет заключения. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU