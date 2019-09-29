Пожилая ярославна поверила мошенникам и перевела им почти 100 тысяч

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-29T12:14:50+03:00

Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания мошенников. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Ярославского района обратилась 58-летняя местная жительница, у которой с банковской карты злоумышленники похитили деньги. Следствием было установлено, что женщине с неизвестного номера позвонил мужчина, представившись работником банка.

- В ходе разговора он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета необходимо перевести на другой счет денежные средства, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонившего.

В результате потерпевшая перевела преступникам 96 тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело. Полиция призывает горожан быть осторожными и не производить никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU