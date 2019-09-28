На Московском проспекте в ДТП попал узнаваемый красный «Лансер»

28 Сент. 23:32 2019-09-28T23:32:08+03:00

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Субботним вечером на Московском проспекте в Ярославле произошло крупное ДТП. На развороте напротив парка «Нефтяник», в сторону центра, столкнулись красный «Лансер» и «Пежо». Судя по всему, «француз» разворачивался под «японца». После удара «Митсубиши» вылетела на бордюр, смяв несколько секция забора.

Очевидцы сообщают, что на месте работали не только сотрудники ДПС, но и медики. Информация о пострадавших уточняется.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что одна из иномарок похожа на ту, водитель которой был неоднократно замечен за грубым вождением.

В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты

ИСТОЧНИК KP.RU