Следственный комитет: один из руководителей «Рыбинского завода приборостроения» под стражей

28 Сент. 22:42 2019-09-28T22:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В следственном комитете сообщили, что вместе с одним из руководителей «Рыбинского завода приборостроения» под стражу заключен сотрудник организации, контролирующей качество продукции. Напомним, речь идет о мошеннической схеме, при которой завод должен был поставить заведомо плохие комплектующие для создания военной техники.

- По данным следствия, в 2017 году подозреваемые вступили в сговор на получение взятки от генерального директора одного из предприятий, за содействие с их стороны в заключении между данным предприятием и Рыбинским заводом приборостроения договоров на поставку комплектующих, за отсутствие претензий к качеству продукции, общее покровительство и попустительство по службе. – сообщили подробности в ведомстве.

Громкое задержание произошло накануне. Сотрудники ФСБ повязали мужчину в кафе во время передачи очередной взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU