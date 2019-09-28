2019-09-28T22:42:51+03:00
Происшествия

Следственный комитет: один из руководителей «Рыбинского завода приборостроения» под стражей

Вместе с ним задержан еще один участник преступной схемы
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: источник КП-ЯрославльФото: источник КП-Ярославль
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В следственном комитете сообщили, что вместе с одним из руководителей «Рыбинского завода приборостроения» под стражу заключен сотрудник организации, контролирующей качество продукции. Напомним, речь идет о мошеннической схеме, при которой завод должен был поставить заведомо плохие комплектующие для создания военной техники.

- По данным следствия, в 2017 году подозреваемые вступили в сговор на получение взятки от генерального директора одного из предприятий, за содействие с их стороны в заключении между данным предприятием и Рыбинским заводом приборостроения договоров на поставку комплектующих, за отсутствие претензий к качеству продукции, общее покровительство и попустительство по службе. – сообщили подробности в ведомстве.

Громкое задержание произошло накануне. Сотрудники ФСБ повязали мужчину в кафе во время передачи очередной взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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