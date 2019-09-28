Ярославна отдала 300 тысяч телефонным мошенникам

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-28T17:53:56+03:00

Чтобы с ее карты не списали деньги

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В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 67-летняя местная жительница. Доверчивая женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Ярославне позвонили «сотрудники службы безопасности банка». Они сообщили, что женщина должна перевести деньги на другой счет, чтобы с ее счета никто не смог их списать. Вместо того, чтобы позвонить в свой банк, она просто последовала инструкциям мошенников и лишилась 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят проверку и просят жителей быть бдительнее. В очередной раз

ИСТОЧНИК KP.RU