Ярославна отдала 300 тысяч телефонным мошенникам
Чтобы с ее карты не списали деньги
Ярославцы продолжают верить мошенникамФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:
В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 67-летняя местная жительница. Доверчивая женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников.
Ярославне позвонили «сотрудники службы безопасности банка». Они сообщили, что женщина должна перевести деньги на другой счет, чтобы с ее счета никто не смог их списать. Вместо того, чтобы позвонить в свой банк, она просто последовала инструкциям мошенников и лишилась 300 тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят проверку и просят жителей быть бдительнее. В очередной раз
ИСТОЧНИК KP.RU