На водителя грузовика, по чьей вине погиб пассажир автобуса, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-28T11:51:05+03:00

В Ярославской области «Дав» выехал на встречку и врезался в рейсовый «Хендай»

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Следственный отдел ОМВД России по Ростовскому району завел уголовное дело на 40-летнего водителя грузовика, который стал участником смертельного ДТП минувшей ночью. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, авария произошла около 2:25 28 сентября в районе деревни Осокино в Ярославской области. Грузовой «Дав» выехал на полосу встречного движения и по касательной задел рейсовый «Хендай», следовавший по маршруту Москва-Кострома. На борту находилось 19 человек. На месте погиб 54-летний пассажир, еще двое мужчин госпитализированы с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU