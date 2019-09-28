2019-09-28T11:24:24+03:00
Происшествия

Пропавший или пропащий? В Ярославле теряется один и тот же подросток

Трунов Егор ушел из дома в Брагино. Снова
Роман РЫЖИКОВ
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Ориентировка ЯрСпасОриентировка ЯрСпас
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В пятницу, 27 сентября, из дома в Брагино ушел 14-летний подросток. Егор Трунов и раньше преподносил неприятные сюрпризы близким. Но и на этот раз за поиски взялись волонтеры и правоохранители.

Пропащему подростку на вид 14 лет, рост около 160см, среднего телосложения, русоволосый, глаза серо-голубые.

Был одет в черную толстовку белой надписью «Жизнь», синие джинсы и черные кеды.

Если вы знаете, где он, просим позвонить по телефонам 02, 102 или 112 в полицию или по номеру 89109640838 – в ЯрСпас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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