В Ярославской области встречный грузовик убил пассажира автобуса Москва-Кострома
Касательное столкновение оказалось роковым
Еще двое мужчин госпитализированыФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ночью в субботу, 28 сентября, в Ярославской области произошло ДТП. В Ростовском районе, недалеко от деревни Осокино, столкнулись рейсовый автобус Москва-Кострома и грузовик.
По предварительной информации, «Дав» выехал на встречную полосу и по касательной задел пассажирский «Хендай», в салоне которого находилось 19 человек. Смертельный удар мгновенно убил 54-летнего мужчину, еще двое госпитализированы с травмами.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и руководство ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU