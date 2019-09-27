В Ярославской области вандалы изрубили и подожгли православный крест

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-27T16:02:37+03:00

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В Ярославской области случайные прохожие стали свидетелями кощунственного поступка. В четверг, 26 сентября, в Борисоглебском районе, не далеко от Углича, кто-то поджег деревянный православный придорожный крест. Люди, остановившиеся, чтобы потушить символ веры, обнаружили на нем зарубки.

Поступок разгневал многих людей, вне зависимости от их вероисповедания. На удивление, нашлись и те, кто поддержал поджигателей.

В полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU